Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı örnek soruları yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM), ilk defa 13 Temmuz'da düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular yayımlandı.
Ankara
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için uygulanacak MEB-AGS için örnek sorular hazırlandı.
Adaylar, sınava ilişkin örnek sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.