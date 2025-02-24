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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı örnek soruları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM), ilk defa 13 Temmuz'da düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular yayımlandı.

Buğrahan Ayhan  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı örnek soruları yayımlandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için uygulanacak MEB-AGS için örnek sorular hazırlandı.

Adaylar, sınava ilişkin örnek sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor.

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