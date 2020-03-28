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Eğitim, Koronavirüs

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yıldız Aktaş   | 28.03.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından, "Çocuklardan öğrendik ki birlikte evde yapabileceğimiz çok şey var." değerlendirmesinde bulunarak "Evde kal" etiketiyle video paylaştı. Çocuklar ile ailelerinin cep telefonlarıyla çekip gönderdiği "Evde kal" içerikli mesajlarla hazırlanan videoda Ziya Selçuk, "Biz buradayız. Sen evde kal, sana ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

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