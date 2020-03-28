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Türkiye, Koronavirüs

Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı

Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ömer Ertuğrul   | 28.03.2020
Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı

Yozgat

Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazıla açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün 27 Mart itibariyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.

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