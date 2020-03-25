Euro
6.98
Dolar
6.44
BIST 100
89,123.39
Altın
1,613.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Genel Koronavirüs Tablosuna ait video HAS sisteminden yayınlanmıştır
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi.

25.03.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar devam edecek Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi.

Ücretli öğretmenlerin durumuna ilişkin soru üzerine Selçuk, "Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

"Sınavların ertelenmesi bilimsel kararlara bağlı"

Selçuk, "LGS'ye ilişkin 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel kararlara bağlı. Tedbirimiz hazır." dedi.

Selçuk, özel okul ücretlerine ilişkin soruya ise "Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum. Biz eğitimi telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı." yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel kursların da 30 Nisan'a kadar kapalı olacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin’de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
Pentagon bünyesinde Kovid-19 vaka sayısı 415'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tedavisi gören 2 hastamız taburcu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koronavirüsle mücadelede milletimizin yanındayız' paylaşımı
BM'den en yoksul ülkelerde Kovid-19'la mücadeleye 2 milyar dolar yardım çağrısı

Benzer haberler

Filistin’de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Filistin’de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar devam edecek

İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koronavirüsle mücadelede milletimizin yanındayız' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koronavirüsle mücadelede milletimizin yanındayız' paylaşımı
Fransızların yüzde 73'üne göre ülke koronavirüsü atlatmaya hazır değil

Fransızların yüzde 73'üne göre ülke koronavirüsü atlatmaya hazır değil
Azerbaycan'da koronavirüsten ikinci ölüm

Azerbaycan'da koronavirüsten ikinci ölüm