Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi.
Ücretli öğretmenlerin durumuna ilişkin soru üzerine Selçuk, "Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.
"Sınavların ertelenmesi bilimsel kararlara bağlı"
Selçuk, "LGS'ye ilişkin 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel kararlara bağlı. Tedbirimiz hazır." dedi.
Selçuk, özel okul ücretlerine ilişkin soruya ise "Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum. Biz eğitimi telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı." yanıtını verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel kursların da 30 Nisan'a kadar kapalı olacağını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.