Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı'nda konuştu
Selçuk, "15 bin mahallede 15 bin okulumuz aynı zamanda 'Hayat Boyu Öğrenme Merkezi' olsun istiyoruz, Allah'a şükür bu projemize de başladık." dedi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 bin mahallede 15 bin okulumuz aynı zamanda 'Hayat Boyu Öğrenme Merkezi' olsun istiyoruz. Allah'a şükür bu projemize de başladık." dedi.
Selçuk, Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"nda yaptığı konuşmada, öğrenme kavramının hafta, yıl gibi ifadelerle sınırlandırılmaması gerektiğini belirtti.
Hayat boyu öğrenmenin bir gün veya bir haftada ele alınacak mesele olmadığını vurgulayan Selçuk, bu programa Türkiye'de gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ve bundan dolayı programı sürekli geliştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Selçuk, hayat boyu öğrenme programında bireysel, toplumsal gelişimi ve istihdamı esas aldıklarına işaret ederek, eğitimin okulla sınırlı kalamayacağının, eğitimin hayat boyu her mekanda ve zamanda yürütülmesi için ortam hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.
Öğrenmenin iyileştirici gücünde halk eğitim merkezlerinin öneminin yadsınmaması gerektiğine dikkati çeken Selçuk, Bakanlığın Türkiye genelinde uyguladığı "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" projesini anlattı.
Selçuk, bu proje kapsamında 15 bin mahallede 15 bin okulun belirlendiğine işaret ederek, "15 bin mahallede 15 bin okulumuz aynı zamanda 'Hayat Boyu Öğrenme Merkezi' olsun istiyoruz. Allah'a şükür bu projemize de başladık." diye konuştu.
25 bin köyde 400'e yakın alanda ücretsiz eğitim hizmeti
Sevinçle anlattıkları bir diğer projenin de köylerdeki vatandaşlara 400'e yakın alanda eğitim hizmeti sunulması olduğunu bildiren Selçuk, şunları söyledi:
"25 bin köy muhtarımıza bir mektup yazdık. Dedik ki, 'Değerli muhtarımız sizin köyünüzde eğer belirli bir grup oluşturulursa 400'e yakın alanda size eğitim hizmetini ayağınıza getirip sunabiliriz. İster arıcılık, ister hayvan bakımı, ister seracılık, seramik, enstrüman deyin. Konu ne olursa olsun biz bunun eğitimini ücretsiz veririz. Siz yeter ki köyde ihtiyacınız olan, üretime katkı sağlayacak olan, bireysel, toplumsal gelişimi hızlandıracak konularda eğitim talebinde bulunun, biz sizin ayağınıza geliriz.' 100 bine yakın vatandaşımız bu projenin içerisinde bugün arıcılık öğreniyor, üretime katkıda bulunuyor, seracılık öğreniyor. İşte bu, halk eğitimini bütün toplumun kılcal damarlarına yaymaktır. İşte bu, halk eğitimini gerçekten toplumsal bir vazife halinde görmektir."
Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.
Bakan Selçuk, Şahin ve Altınok ile program kapsamında halk eğitim kurslarında üretilen ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.