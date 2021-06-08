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Eğitim

Bakan Selçuk, LGS'ye ilişkin soruları yanıtladı: Çok güçlü bir ölçme-değerlendirme kadromuz var

Selçuk, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınava yönelik iddialara ilişkin, "Biz, somut olmayan söylemlerle hareket etmek yerine, kanıta dayalı, neyin ne olduğunu ortaya koyan ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz." dedi.

Mehmet Tosun,Selma Kasap   | 08.06.2021
Bakan Selçuk, LGS'ye ilişkin soruları yanıtladı: Çok güçlü bir ölçme-değerlendirme kadromuz var Fotoğraf: Metin Aktaş - Anadolu Ajansı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınava yönelik iddialara ilişkin, "Biz, somut olmayan söylemlerle hareket etmek yerine, kanıta dayalı, neyin ne olduğunu ortaya koyan ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bununla ilgili itiraz yolları belli, bu yollara müracaat edilebilir." dedi.

Selçuk, Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"na katıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"LGS'de 3 sorunun yardımcı kaynaklarla aynı olduğu yönünde iddialar var. Bu iddiaları incelemek için çalışmanız var mı?" sorusuna Selçuk, "Çok sağlıklı, güzel bir sınav oldu. Biz, her ay örnek sorular yayımlıyoruz, 45'er soru olmak üzere. Bütün bu örnek soruları çocuklarımız, öğretmenlerimiz görsün diye yayımlıyoruz." yanıtını verdi.

Bu soruları, yayımcıların da izleyip takip ettiğini, bunlara göre soru düzenlemek için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Elbette bizim yayımladığımız örnek sorular, herkes için örnek oluyor. Bu bağlamda biz, somut olmayan söylemlerle, dedikodularla hareket etmek yerine, çok daha kanıta dayalı, neyin ne olduğunu ortaya koyan ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bununla ilgili itiraz yolları belli, bu yollara müracaat edilebilir. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim çok güçlü bir ölçme-değerlendirme kadromuz var. Soruların kendisiyle ilgili bir itiraz yok, yanlışlığı ya da başka hususlarla ilgili... Böyle bir delil, somut şeyler olmazsa ortada, bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bu çocuklarla, öğretmenlerle ilgili bir konu. Herkesin daha dikkatli olmasını tavsiye ederim."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınavda matematik sorularının zor olduğu" iddialarının sorulması üzerine, bunun, sıralamayla ilgili bir konu olduğunu, belli puan alabilen çocuklar olduğunda başka problemlerin ortaya çıktığını söyledi. Bakan Selçuk, "Bizim kontenjanımız belli, aynı kontenjan yine geçerli sorulara bağlı olarak. Bu konularda ilgili arkadaşlarımız gereken her türlü tedbiri alıyorlar." diye konuştu.

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