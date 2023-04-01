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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer'den "YKS Kampı"na ilişkin paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 derse ait soru çözüm videolarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kampı içeriklerini 2 haftada 230 bin adayın izlediğini bildirdi.

Esin Işık  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
Milli Eğitim Bakanı Özer'den "YKS Kampı"na ilişkin paylaşım

Ankara

YKS Kampı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özer şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz için 10 derse ait soru çözüm videolarından oluşan 'YKS Kampı' içeriklerimizi iki haftada 230 bin aday izledi. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, yardımcı kaynak ve YKS Kampı gibi çalışmalarla sınava hazırlık sürecinde evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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