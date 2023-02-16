Dolar
18.86
Euro
20.14
Altın
1,837.21
ETH/USDT
1,720.00
BTC/USDT
24,930.00
BIST 100
5,008.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer: 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilin milli eğitim müdürleriyle deprem gündemli çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Mümin Altaş   | 16.02.2023
Milli Eğitim Bakanı Özer: 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız

Ankara

Bakanlığın Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, depremden etkilenen iller ve eğitim öğretim süreciyle ilgili gelişmeler ele alındı.

Bakan Özer, toplantıda il milli eğitim müdürlerine eksiklerinin olup olmadığını sorarak yapılması gereken faaliyetlerin hızlıca gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Milli eğitim müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyen Özer, illerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özer, toplantıda yaptığı konuşmada, depremden etkilenen 10 ildeki tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde, çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurulduğuna işaret ederek, salgın sürecinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacağını belirtti.

Bakan Özer, "Eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek Türkiye'nin de normalleşmesiyle ilgili süreci hızlandırırız. Şu anda eğitim öğretimin başlangıcına yoğunlaşmamız lazım. 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 2 zanlı daha yakalandı
Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna, Ankara'da tedavi altına alındı
Güngören Belediyesi Kahramanmaraş Ericek'te 20 konteyner ev kurdu
Düzce'den deprem bölgesinde giden itfaiyeciler, kente döndü

Benzer haberler

Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 2 zanlı daha yakalandı

Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 2 zanlı daha yakalandı

Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

Güngören Belediyesi Kahramanmaraş Ericek'te 20 konteyner ev kurdu

Milli Eğitim Bakanı Özer: 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız

Milli Eğitim Bakanı Özer: 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız
BM'den Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısı

BM'den Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısı
Adalet Bakanı Bozdağ: Depremde yıkılan binalarla ilgili 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 54 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Bozdağ: Depremde yıkılan binalarla ilgili 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 54 kişi tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet