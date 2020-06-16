MEB'in dijital eğitim platformu EBA 7/24 öğrencilerin kullanımına açıldı
MEB tarafından, dijital eğitim platformu EBA, öğrencilerin 7 gün 24 saat kullanımına açıldı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) alınan bilgiye göre, yoğunluk nedeniyle uygulanan EBA kullanımı saat sınırlaması kaldırıldı. Yapılan yenilikle EBA, 7 gün 24 saat sınırsız kullanılabilecek.
Canlı sınıflar için saatler daha önce planlandığı şekilde devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.