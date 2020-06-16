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Eğitim

MEB'in dijital eğitim platformu EBA 7/24 öğrencilerin kullanımına açıldı

MEB tarafından, dijital eğitim platformu EBA, öğrencilerin 7 gün 24 saat kullanımına açıldı.

Selma Kasap   | 16.06.2020
MEB'in dijital eğitim platformu EBA 7/24 öğrencilerin kullanımına açıldı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) alınan bilgiye göre, yoğunluk nedeniyle uygulanan EBA kullanımı saat sınırlaması kaldırıldı. Yapılan yenilikle EBA, 7 gün 24 saat sınırsız kullanılabilecek.

Canlı sınıflar için saatler daha önce planlandığı şekilde devam edecek.

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