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Eğitim

MEB'den özel öğretim kurumlarına KDV indirimine ilişkin uyarı

Özel öğretim kurumları, 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021'de verecekleri eğitim ve öğretim hizmetinin karşılığı olarak belirledikleri öğrenim ücretlerine katma değer vergisi oranını yüzde 1 olarak yansıtacak.

Yıldız Aktaş   | 04.09.2020
MEB'den özel öğretim kurumlarına KDV indirimine ilişkin uyarı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, illere gönderdiği yazıda, özel okullar da dahil, özel öğretim kurumlarının, eğitim ve öğretim hizmetlerinden alınan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) yapılan indirimi, öğrenci velisi veya kursiyerlere iade edilmesi konusunda uyarılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce il milli eğitim müdürlüklerine, yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi ile ilgili yazı gönderildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversiteler, yüksekokullar ve Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki özel okullar da dahil, eğitim kurumlarında, 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 arasında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için vergi oranının yüzde 1 olarak uygulanacağı anımsatıldı.

Yazıda, "Yapılan bu değişikliğin gereği olarak ilgili kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının sözü edilen tarihler arasında verecekleri eğitim ve öğretim hizmetinin karşılığı olarak belirledikleri öğrenim ücretlerine katma değer vergisi oranını yüzde 1 olarak yansıtmaları, 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021'de (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için öğrenim ücretini önceden alan kurumların ise KDV farkını öğrenci velisine veya kursiyere iade edilmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu hususa riayet etmediği tespit edilen kurumlara aynı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'nun 7'nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtilen yazıda, bu konuda faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarımın uyarılması istendi.

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