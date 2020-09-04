Euro
8.80
Dolar
7.44
BIST 100
1,080.46
Altın
1,934.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Gazi Üniversitesi öncülüğünde 'Mükemmeliyet Merkezi' kurulacak

Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ortaklığında kurulacak "Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi" için protokol imzalandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 04.09.2020
Gazi Üniversitesi öncülüğünde 'Mükemmeliyet Merkezi' kurulacak

Ankara

Gazi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde ilk kez üç araştırma üniversitesinin ortak hayata geçireceği "Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi" (NÖROM) için protokol imza töreni düzenlendi. 

Törene, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen NÖROM'un proje yöneticileri olan Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Prof. Dr. Meltem Bahçelioğlu, Prof. Dr. Metehan Çiçek, Prof. Dr. Uğur Halıcı, Prof. Dr. İlkay Ulusoy ve Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay da Gazi Üniversitesi Senato Salonu'ndaki törende yer aldı.

NÖROM bünyesinde biyolojik veya yapay sistemlerden elde edilen nörobilim yöntemleri ile işlemleyerek insan beyninin gizeminin aydınlatılması, tanısal ve tedaviye yönelik biyohedef tanımlama, yenilikçi cihaz, yapay zeka uygulamaları, nöroçip, sistem/hastalık modelleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecek.

Merkez ile aynı zamanda nörobilim ekosistemi için eğitim platformu oluşturulması da hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti
Risk gruplarına influenzaya karşı 'aşı' uyarısı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 15 bini geçti
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 280 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 475 bini geçti

Benzer haberler

Gazi Üniversitesi öncülüğünde 'Mükemmeliyet Merkezi' kurulacak

Gazi Üniversitesi öncülüğünde 'Mükemmeliyet Merkezi' kurulacak

Ankara Üniversitesi güz yarıyılında hibrit ve uzaktan eğitim uygulayacak

ODTÜ Türkiye'nin en büyük Rüzgar Tüneli'ni açmaya hazırlanıyor