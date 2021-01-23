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Ankara Samsun yolu İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
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Eğitim

MEB'den özel eğitimde görevli ücretli öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kapsamında görevlendirilen 81 ildeki 14 bin 643 ücretli öğretmenin tamamına çevrim içi mesleki gelişim eğitimi verecek.

Ahmet Sertan Usul   | 23.01.2021
MEB'den özel eğitimde görevli ücretli öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre eğitimler, özel eğitim okulları ve sınıflarında, ev veya hastanelerde ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenlerin tümüne yönelik düzenlenecek.

Bu kapsamda, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ildeki 14 bin 643 öğretmene yönelik çevrim içi gerçekleştirilecek 10 saatlik eğitimler, ücretsiz olacak. Eğitimlerin, 25 Ocak-12 Şubat'ta tamamlanması planlanıyor.

Eğitimlerde, özel eğitimde temel kavramlar, öğretim yöntem ve teknikleri, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin uzaktan eğitim süreçleri, bu öğrencilere yönelik ortam ve materyal uyarlamaları ile bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme konularında öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin güncellenmesi hedefleniyor.

"İlk defa böyle bir eğitim düzenleniyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık olarak Kovid-19 sürecinde tüm öğrencilere sürekli destek olmaya çalıştıklarını, öğretmenlere de yardım etmek için eğitimler düzenlediklerini belirtti.

Özel eğitim öğrencilerinin eğitiminde, öğretmenlerin farkındalığı ve yeni koşullara adaptasyonunun kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ücretli öğretmenlere yönelik ilk defa böyle bir eğitim düzenleniyor. Bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerimizin özel eğitimle ilgili bilgilerini güncellemeyi ve Kovid-19 salgını günlerinde yeni uygulamalar konusunda bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Eğitimler pazartesi günü başlayacak ve ikinci dönem başlayana kadar tamamlanacak."

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