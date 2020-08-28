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Eğitim

MEB: Hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı netleşmedi

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağının henüz netleşmediğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 28.08.2020
MEB: Hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı netleşmedi

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan bilgilendirmede, bir televizyon kanalında yer alan "MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu" şeklindeki son dakika haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan, teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

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