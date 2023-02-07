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Eğitim

MEB elektronik sınavları erteledi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 13 Şubat’a kadar yapılması planlanan e-sınavlar ertelendi.

Selma Kasap   | 07.02.2023
MEB elektronik sınavları erteledi

Ankara

Bakanlık tarafından ülke genelinde bu hafta e-sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık, amatör telsizcilik gibi sınavların tümü daha sonra gerçekleştirilecek.

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