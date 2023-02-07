MEB elektronik sınavları erteledi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 13 Şubat’a kadar yapılması planlanan e-sınavlar ertelendi.
Ankara
Bakanlık tarafından ülke genelinde bu hafta e-sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık, amatör telsizcilik gibi sınavların tümü daha sonra gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.