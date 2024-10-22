Dolar
34.25
Euro
37.11
Altın
2,732.35
ETH/USDT
2,612.60
BTC/USDT
66,766.00
BIST 100
8,747.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Eğitim

MEB, 5. ve 9. sınıflara yönelik yeni örnek ölçme araçlarını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusundaki 5. ve 9. sınıflara yönelik yeni örnek ölçme araçları yayımlandı.

Buğrahan Ayhan  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
MEB, 5. ve 9. sınıflara yönelik yeni örnek ölçme araçlarını yayımladı

Ankara

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, model ile ölçme ve değerlendirme yaklaşımıyla örtüşen, alana ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun, geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilip uygulanması önem kazandı.

Bu kapsamda Bakanlık, 5. ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik yeni müfredata uygun yeni ölçme araçları geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce Bakanlıkça 5. ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları ve etkinlik örnekleri yayımlanmıştı. Bakanlık, bu kez aynı kademedeki yeni örnek ölçme araçlarını, ilgili derslerin farklı öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin bir bütün halinde ölçülmesine olanak sağlayan farklı yaklaşımlar kullanarak yayımladı.

Temel eğitim ve ortaöğretim derslerine yönelik çalışma kağıtları, açık uçlu sorular, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve performans görevleri gibi yeni örneklerin sunulduğu örnek ölçme araçlarına "https://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazi Osman Çamlı: FETÖ elebaşının rezil olmuş halini daha çok görmeyi isterdim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı
Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız'dan "Göbekten bağlı olduğu topraklarda öldü" açıklaması
Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı

Benzer haberler

MEB, 5. ve 9. sınıflara yönelik yeni örnek ölçme araçlarını yayımladı

MEB, 5. ve 9. sınıflara yönelik yeni örnek ölçme araçlarını yayımladı

MEB'den okullara "10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri" yazısı

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak

Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
MEB valiliklere okulların başlama bitiş saatlerine ilişkin genelge gönderdi

MEB valiliklere okulların başlama bitiş saatlerine ilişkin genelge gönderdi

Ankara "eğitim teknolojileri" etkinliğine ev sahipliği yapacak

Ankara "eğitim teknolojileri" etkinliğine ev sahipliği yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet