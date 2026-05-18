Trump, bazı Körfez liderlerinin talebi üzerine İran'a planlanan saldırıyı ertelediğini açıkladı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında ciddi müzakereler devam ederken Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın saldırının durdurulmasını istediğini ifade etti.

Bölge ülkelerinin liderlerinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı" bir anlaşmanın sağlanabileceği görüşünü paylaştığını aktaran Trump, bu çerçevede yarın yapılması planlanan saldırının iptal edilmesi talimatını verdiğini kaydetti.

Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine ve ABD ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdiğini, ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini belirtti.

