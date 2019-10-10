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Eğitim

Mardin'in sınır ilçelerinde ve Karkamış'ta eğitime ara verildi

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Mardin'in Nusaybin ilçesinde tüm okullar, Kızıltepe ilçesinde ise sınıra yakın mahallelerdeki okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde ise ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

Anıl Bağrık   | 10.10.2019
Mardin'in sınır ilçelerinde ve Karkamış'ta eğitime ara verildi

Gaziantep

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tüm okullarda, Kızıltepe'de ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Nusaybin ilçesinde tüm okulların bugünden itibaren 2 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ, PKK, KCK, PYD ve YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizce başlatılan Barış Pınarı Harekatı kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda Kaymakamlık oluru ile ilçemizde 10-11 Ekim tarihlerinde iki gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

Öte yandan Kızıltepe ilçesinde de sınıra yakın Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde bulunan okulların 2 gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Karkamış'ta eğitime bir gün ara verildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat'nın devam ettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar tedbir amaçlı olarak 10 Ekim 2019 Perşembe günü 1 günlüğüne tatil edilmiştir."

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