Maarif mezunlarının üniversite rotası Türkiye
Türkiye Maarif Vakfı okullarından mezun olan 16 ülkeden 500 öğrenci, yükseköğretim için Türkiye'deki üniversiteleri tercih etti.
Ankara
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla kurulan ve son üç yıldır farklı kıtalarda okullar açan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) mezun ettiği öğrencileri yükseköğretim için Türkiye'ye yönlendiriyor.
Ülkelerindeki TMV okullarında iyi derecede Türkçe öğrenen mezunlar, Türkiye'deki üniversiteleri tercih etmeleri halinde dil avantajı elde ediyor.
17-25 Aralık süreci ile ortaya çıkmaya başlayan ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ifşa olan FETÖ yapılanmasının yurt dışındaki okullarının kapatılması veya Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi ile birlikte bu okullardaki öğrenciler, Türkiye'yi yakından ve doğru kaynaklardan tanımaya başladı.
Daha önce Avrupa ve ABD'yi tercih etmeleri doğrultusunda yönlendirilen öğrenciler, ülkelerinde faaliyete başlayan Maarif okullarında almış oldukları Türkçe eğitiminin de vermiş olduğu cesaretle üniversite eğitimi için Türkiye'ye yöneldi.
500 Maarif mezunu Türkiye'yi tercih etti
Halen 300 Maarif mezunu, Türk üniversitelerinde eğitim görürken bu sene de Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Pakistan, Afganistan, Mali, Gine, Moritanya, Sudan, Çad, Somali, Gabon, Kamerun, Nijer, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Fildişi Sahilleri'nden 500 civarında öğrenci Türkiye'yi tercih etti.
42 üniversite ile protokol
Türkiye'de 42 üniversiteyle iş birliği protokolü imzalayarak öğrenci kabulü, eğitmenlerin eğitimi ve Türkçe kürsülerinin açılması gibi pek çok alanda iş birliğine giden TMV ayrıca, bu sene 14 üniversitenin uluslararası öğrenci kabulü amacıyla uyguladığı (YÖS) Yabancı Öğrenci Sınavları'na çeşitli ülkelerde ev sahipliği de yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.