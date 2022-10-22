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Kültür

Türkiye Maarif Vakfının Kolombiya'daki çalışmaları devam ediyor

Türkiye Maarif Vakfının Kolombiya temsilciliği, Yeni Granada Askeri Üniversitesi Uluslararası ilişkiler ve Siyasi Araştırmalar Programının davetlisi olarak Türkiye'yi tanıttı.

Sinan Doğan   | 22.10.2022
Türkiye Maarif Vakfının Kolombiya'daki çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Sinan Doğan/AA

Bogota

Başkent Bogota'daki Yeni Granada Askeri Üniversitesi kampüsünde düzenlenen etkinliğe, Türkiye Maarif Vakfı ile Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçiliğinin yanı sıra çok sayıda ülkenin temsilcilikleri katıldı.

Bu yılki etkinliğin konusu "Çağdaş Çatışmalar ve Dünya Düzeni Üzerindeki Etkileri" olarak belirlendi.

Akademisyenlerin katılımıyla "Enerji" konulu panelin ardından bazı ülkelerin kültürel, gastronomi ve akademik çalışmalarının sergilendiği büyükelçilik fuarı düzenlendi.

Vakfın etkinlikte açtığı stantta, Türkçe öğrenimi ve Türkiye burslarına yönelik katılımcılara detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Türkiye Maarif Vakfının Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu, AA muhabirine, vakıf olarak Kolombiya'da yüksek öğretimle iş birliklerini arttırmaya devam edeceklerini söyledi.

Buçukcu, "Özellikle İspanyolcada Türkiye bilgisinin üretimine katkı sağlama amacı taşıyoruz. Dolayısıyla ülkemizi, kültürel değerlerimizi tanıtabileceğimiz her türlü organizasyona katılım gösteriyoruz. Bugünkü etkinlikte de ülkemizin güzelliklerini, kültürel değerlerini askeri üniversitede öğrencilerle paylaştık." ifadesini kullandı.

Kolombiya'da yürüttükleri çalışmalar hakkında öğrencileri bilgilendirdiklerini, vakfa davet ettiklerini aktaran Buçukcu, ülkeler arasındaki iş birliğinin eğitim alanında artarak devam edeceğini umduklarını belirtti.

Etkinlik, ülke temsilcilerine hediyeler takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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