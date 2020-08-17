Euro
8.76
Dolar
7.40
BIST 100
1,084.38
Altın
1,952.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 17 Ağustos Depremi’nin 21. yıl dönümünde basın toplantısı düzenliyor Bakanlar Soylu ve Kurum, İstanbul’da 17 Ağustos Anma Etkinlikleri programına katılıyor
logo
Eğitim

Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Yıldız Aktaş   | 17.08.2020
Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.

LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 21 Ağustos’ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme işlemi sona erecek.

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısındaki artış yüzde 47'ye yükseldi

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 10 Ağustos 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 40 artarak 417 bin 233'e yükselmişti. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarında da mesleki eğitime yönelim artmaya devam ederek, mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 437 bin 248'e ulaştı. Böylece 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında, geçen yıla göre yüzde 47'lik bir artış sağlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 941, Brezilya'da 620 kişi öldü
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yeni Zelanda’da Kovid-19 nedeniyle seçimler 4 hafta ertelendi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı

Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı

Anadolu imam hatip liselerinin kontenjanları doldu, taban puanları yükseldi

Liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 39'u sınavla öğrenci alan liseler için tercihte bulundu

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 39'u sınavla öğrenci alan liseler için tercihte bulundu
Sınavla öğrenci alan liselerde yaklaşık yüzde 100 doluluk sağlandı

Sınavla öğrenci alan liselerde yaklaşık yüzde 100 doluluk sağlandı
Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı

Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı