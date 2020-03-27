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Eğitim

LGS'nin sadece birinci dönem müfredatını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Yıldız Aktaş   | 27.03.2020
LGS'nin sadece birinci dönem müfredatını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ilk soru kitapçığını erişime açtı. 

LGS'ye giren öğrenciler için her ay hazırladığı örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, bundan sonra örnek soru kitapçıklarını birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlamaya devam edecek. 

LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığına "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek. 

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

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