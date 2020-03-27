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Eğitim

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Sözen görevinden istifa etti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, görevinden ayrıldı.

Kerem Kocalar   | 27.03.2020
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Sözen görevinden istifa etti

Gaziantep

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini dile getirdi.

Gaziantep'in hayatında farklı bir yeri olduğunu anlatan Sözen, "Görevim süresince yerel yönetimlerden basın camiasına, sivil toplum örgütlerinden mesai arkadaşlarıma kadar herkesten çok büyük destek gördüm. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Gaziantep ve HKÜ daha iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.

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