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Eğitim

LGS merkezi sınavı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 246 bin 429 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

Selma Kasap  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
LGS merkezi sınavı yapıldı

Ankara

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Öğrencilerin ikinci oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süreleri oldu.

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

Sınava girmeyenler yerel yerleştirme ile liselere girecek

Öğrenciler, sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek. Bugün öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 26 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.


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