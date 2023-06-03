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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göreve Başlama Töreni'ne katılan liderler onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verdi.
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Eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS merkezi sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Zafer Fatih Beyaz  | 03.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS merkezi sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

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