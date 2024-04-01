Dolar
32.31
Euro
34.86
Altın
2,244.17
ETH/USDT
3,543.80
BTC/USDT
69,617.00
BIST 100
9,074.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Esenler'de yıkım yapılan binada kopan beton blok yan taraftaki iş yerinin üzerine düştü
logo
Eğitim

LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvurular yarın saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Buğrahan Ayhan  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi uzatıldı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularını uzattı.

Öğrenciler, başvurularını, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirmişti.

Buna göre, 2 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını yarın saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 3 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da tarihi yapılar otizmliler için kırmızı ışıkla aydınlatılacak
Ankara'da moloz kaldırma çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Seçim sonuçlarına 14 Nisan'a kadar itiraz edilebilecek
Kocaeli'de plastik su tankı üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi uzatıldı

LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi uzatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet