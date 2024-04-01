LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvurular yarın saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Ankara
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularını uzattı.
Öğrenciler, başvurularını, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirmişti.
Buna göre, 2 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını yarın saat 17.00'ye kadar yapabilecek.
Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 3 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.
Sınav sonuçları, 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.