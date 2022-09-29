KPSS Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Ekim'de düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2022-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
2022-KPSS Ön Lisans sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.