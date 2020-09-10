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Eğitim

KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı'na ön lisans düzeyinde girecek adaylar için geç başvurular başladı.

Yıldız Aktaş   | 10.09.2020
KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı

Ankara

Kamu Personel Seçme Sınavı'na ön lisans düzeyinde girecek adaylar, geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Sınav, 25 Ekim'de yapılacak, sonuçlar ise 26 Kasım'da açıklanacak. 

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