KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı
Kamu Personel Seçme Sınavı'na ön lisans düzeyinde girecek adaylar için geç başvurular başladı.
Ankara
Kamu Personel Seçme Sınavı'na ön lisans düzeyinde girecek adaylar, geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Sınav, 25 Ekim'de yapılacak, sonuçlar ise 26 Kasım'da açıklanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.