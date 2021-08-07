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Eğitim

KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan 2. oturumu yapıldı.

Sefa Şahin   | 07.08.2021
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı

Ankara

Saat 14.45'teki KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumunda adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.

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