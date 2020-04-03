Kosovalı Türklere EBA ile Türkçe eğitim verilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin uzaktan eğitim sistemlerinin Kosovalı Türklerin Türkçe eğitimlerinde kullanılacağını duyurdu.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "Kosova Eğitim Bakanlığının talebiyle EBA ve TRT EBA TV ile Kosova’daki soydaşlarımıza uzanıyoruz. Yapılan görüşmede, uzaktan eğitim sistemlerimizin, ülkede gerçekleştirmekte olduğumuz Türkçe eğitimlerinde de kullanılmasını kararlaştırdık." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.