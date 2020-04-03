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Eğitim

Kosovalı Türklere EBA ile Türkçe eğitim verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin uzaktan eğitim sistemlerinin Kosovalı Türklerin Türkçe eğitimlerinde kullanılacağını duyurdu.

Barış Kılıç   | 03.04.2020
Kosovalı Türklere EBA ile Türkçe eğitim verilecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "Kosova Eğitim Bakanlığının talebiyle EBA ve TRT EBA TV ile Kosova’daki soydaşlarımıza uzanıyoruz. Yapılan görüşmede, uzaktan eğitim sistemlerimizin, ülkede gerçekleştirmekte olduğumuz Türkçe eğitimlerinde de kullanılmasını kararlaştırdık." paylaşımında bulundu.

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