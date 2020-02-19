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Bakan Selçuk'tan okullara 'çelme takma' uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin birbirlerine "çelme takma" gibi tehlikeli hareketlerde bulunmamasına ilişkin okulların uyarıldığını bildirdi.

Selma Kasap   | 19.02.2020
Bakan Selçuk'tan okullara 'çelme takma' uyarısı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençler arasında yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek harekete karşı uyardı.

Selçuk, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen."

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