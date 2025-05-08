İspanya'nın Madrid Complutense Üniversitesinde Türkiye Çalışmaları Kürsüsü açıldı
İspanya'nın köklü üniversitelerinden biri olan başkent Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nde (UCM) "Türkiye Çalışmaları Kürsüsü" açıldı.
Madrid
Türkiye Çalışmaları Kürsüsünün çalışmalarını yürüteceği Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesinde düzenlenen açılış törenine Büyükelçi Egemen Bağış, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Daimi Raportörü İgnacio Sanchez Amor ve UCM Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Maria Esther del Campo Garcia'nın da aralarında olduğu davetliler katıldı.
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Açılışta konuşan Bağış, UCM'nin 13. yüzyıla uzanan bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Yeni kurulan bu kürsünün öğrencileri tarafından yürütülecek akademik çalışmaların özellikle Türkiye-AB ilişkileri ve Türk-İspanyol ilişkilerine getireceği katkı ve perspektifleri büyük bir heyecanla bekliyoruz." dedi.
"Ben her zaman Avrupa Birliği'nin tarihteki en büyük barış projesi olduğunu savundum." diyen Bağış, "Ancak bu kıtasal barış projesinin küresel bir barış girişimine dönüşebilmesi için Türkiye'nin dahil edilmesi ve aktif katılımı elzemdir." ifadelerine yer verdi.
Avrupa'nın bir yol ayrımında olduğunu, küresel rekabet, güvenlik tehditleri, teknolojik dönüşüm ve demografik baskılar arttığı yeni gerçekliğin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Bağış, "AB, hem iç dayanıklılığını hem dış etkisini artırarak stratejik olarak evrilmek zorundadır. Gerçek bir jeopolitik aktöre dönüşmelidir. Bu çerçevede, genişleme yalnızca bir politika tercihi değil aynı zamanda Birliğin geleceği için jeopolitik bir zorunluluktur." şeklinde konuştu.
Bağış, AB'nin "Jeopolitik bir aktör olma kapasitesini tehdit eden, kimlik temelli siyaset ve popülizmden kendini kurtararak daha büyük düşünmesi ve daha cesur hareket etmesi gerektiğini" savundu.
"Bugün Avrupa'nın geleceği, güvenlik kavramıyla ayrılmaz biçimde iç içe geçmiştir." diyen Bağış, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu güvenlik, sadece ordular ve sınırlarla değil, enerji, ticaret, teknoloji ve toplum dokusuyla da ilgilidir. Güvenlik ve istikrar sadece bir temel değil, aynı zamanda Avrupa'nın bir sonraki büyük hamlesi için sıçrama tahtasıdır. Bu geleceği şekillendirmek için üç temel ilke rehberimiz olmalıdır, iş birliği, stratejik öngörü ve karşılıklı saygı."
"Türkiye ile İspanya ilişkilerinde mükemmellik dönemi"
Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de, "Çok boyutlu ikili mükemmel ilişkilerin ve sürekli değişen uluslararası durumun, Türkiye ile İspanya arasındaki diplomatik ilişkilerde bir mükemmellik dönemine girilmesini sağladığını" vurguladı.
İki ülke arasındaki ilişkilerin siyasetten ekonomiye, savunma sanayinden turizme kadar her alanda giderek güçlendiğini kaydeden Ezberci, "Mükemmellik dönemi" olarak tanımladığı Türkiye ve İspanya ilişkilerindeki mevcut durumun küresel barış ve istikrarın sağlanması açısından büyük bir fırsat yarattığının altını çizdi.
Ezberci, "Türkiye'nin bölgesinde ve ötesinde barış, refah ve istikrarın tesisi ve güçlendirilmesinde üstlendiği rolün, Kürsünün çalışmalarına ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Pusulamız Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ilkesi, rotamız ise Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonudur." dedi.
UCM Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Maria Esther del Campo Garcia ise şöyle konuştu:
"Türkiye Çalışmaları Kürsüsü'ne büyük önem veriyoruz. Fakültemizdeki ilk kürsü olması açısından da çok önemli. İki ülke arasındaki bilimsel, akademik araştırmaların gelişmesine büyük yardımı olacaktır. Ancak şu bilinmeli sıfırdan başlamıyoruz. İspanya'da, üniversitemizde çok sayıda Türk öğrenci var. Mevcut iş birliklerini daha sağlamlaştıracak ve geliştirecek adımlar atıyoruz. Bu ittifaktan herkes, tüm taraflar faydalanacaktır."
UCM'nin Türkiye Çalışmaları Kürsüsü Direktörlüğüne Leticia Dorsch Buzon getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.