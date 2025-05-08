Tokat'ta ortaokul öğrencileri Türkçe dahil 9 dilde 9 şarkı söyledi
Tokat'ta ortaokul öğrencileri verdikleri konserde Türkçe dahil, 9 dilde 9 şarkı seslendirdi.
Tokat
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde AR-GE birimince yürütülen "Okulumda Müzik" projesi kapsamında, Gözova Ortaokulunda öğrenim gören 43 öğrenci, 26 Haziran Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Köyümüzden Dünyaya" konserinde, Türkiye dahil, 9 ülkeye ait 9 şarkıyı orijinal dillerinde söyledi.
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Proje sayesinde farklı ülkeleri tanıma imkanı bulan öğrenciler, 8 ülkenin dilinde şarkı söylemeyi öğrendi.
Öğrenciler şarkıları Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Arapça ve Yunanca seslendirdi.
Konseri, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve vatandaşlar dinledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.