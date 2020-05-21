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Eğitim

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilecek

Mİlli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'de gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.

Yıldız Aktaş   | 21.05.2020
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilecek

Ankara

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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