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Eğitim

Hakkari'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sayim Harmancı  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Hakkari'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

Hakkari

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, don ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

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