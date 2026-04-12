Geleceğin uçak teknisyenleri Isparta'da yetişiyor Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, havacılık sektörü için nitelikli teknik personel yetiştiriliyor.

Okulda uçak elektroniği ile uçak gövde-motor alanlarında eğitim alan öğrenciler, uçak teknisyenliği ve uçuş emniyeti gibi kritik alanlarda donanım kazanıyor. Mezunlar, uçak gövde-motor teknisyenliği ya da uçak elektroniği alanlarında kariyer yapabiliyor.

Alan Şefi Ezgi Eylem Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıfta temel dersleri aldıktan sonra 10'uncu sınıfta ilgi ve yeteneklerine göre alan seçimi yaptıklarını söyledi.

Kaymak, "Uçak elektroniği alanında uçuş kontrol, haberleşme ve navigasyon sistemleri eğitimi veriyoruz. Uçak gövde-motor alanında ise yapısal bölümler, mekanik aksam ve motor sistemlerine odaklanıyoruz." dedi.

Havacılık sektörünün hızla büyüdüğünü vurgulayan Kaymak, artan uçak sayısıyla teknik personel ihtiyacının da yükseldiğine dikkati çekerek, "Bir uçağın güvenli şekilde uçabilmesi için farklı alanlarda çalışan çok sayıda teknisyen görev alıyor. Bu nedenle sektörde ciddi bir ara eleman ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Mezunların iş imkanlarının geniş olduğunu belirten Kaymak, öğrencilerin modül sınavlarıyla lisanslı teknisyen olarak çalışma hayatına başlayabildiğini, ayrıca havalimanları, bakım merkezleri ve savunma sanayisinde istihdam edilebildiğini kaydetti.

Öğrencilerden Cengiz Türkan, havacılığa olan ilgisi nedeniyle okulu tercih ettiğini belirterek, "Stajımı TUSAŞ’ta yaptım, yurt dışı deneyimi de kazandım. İleride uçak teknolojileri ya da mühendislik alanında eğitim alarak bu sektörde ilerlemek istiyorum." diye konuştu.

Sude Özkurt da havacılık alanında kadınların daha fazla yer alması gerektiğini dile getirerek, "Zor bir alan gibi görünse de kadınların da başarılı olabileceği bir meslek. Bu sektörde kadın dokunuşunun önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.