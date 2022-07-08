Eğitim müfettiş yardımcılığı yazılı sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 26 Haziran'da düzenlenen eğitim müfettiş yardımcılığı yazılı sınavının sonuçları açıklandı.
Ankara
MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlıkça okullarda kalite güvence sisteminin aktif hale getirilmesi için kurulan yeni teftiş sistemi kapsamında 750 müfettiş yardımcısı alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçları belli oldu.
Sonuçlar, MEB'in internet sitesinden kimlik bilgileri girilerek öğrenilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.