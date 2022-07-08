Yetenek sınavı ile öğrenci alan liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere kayıt hakkı kazananların belli olduğunu duyurdu.
Ankara
MEB'den yapılan açıklamaya göre, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 30 Haziran-7 Temmuz'da yapılan yetenek sınavlarının sonuçları sisteme girildi.
Bu liselere kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların asıl ve yedek listeleri e-Okul üzerinden erişime açıldı.
Sınavlarda başarılı olan öğrenciler kayıtlarını 18-20 Temmuz'da yaptırabilecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.