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Eğitim

Yetenek sınavı ile öğrenci alan liselere yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere kayıt hakkı kazananların belli olduğunu duyurdu.

Dilara Küçükerdoğan   | 08.07.2022
Yetenek sınavı ile öğrenci alan liselere yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

MEB'den yapılan açıklamaya göre, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 30 Haziran-7 Temmuz'da yapılan yetenek sınavlarının sonuçları sisteme girildi.

Bu liselere kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların asıl ve yedek listeleri e-Okul üzerinden erişime açıldı.

Sınavlarda başarılı olan öğrenciler kayıtlarını 18-20 Temmuz'da yaptırabilecek.


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