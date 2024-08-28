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Eğitim

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı. Başvurular, 4 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Buğrahan Ayhan  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de yapılacak 2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 4 Eylül'e kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

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