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Eğitim

Dikey Geçiş Sınavı yapıldı

Ön lisans programlarından lisans programlarına geçmek isteyen toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS ÖSYM tarafından 88 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Selma Kasap   | 30.06.2019
Dikey Geçiş Sınavı yapıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlandı.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS), 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı.

Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS saat 10.15'te başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi. Sınavda 120 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Testlerde çoktan seçmeli sorular yer aldı.

2019-DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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