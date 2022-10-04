Dolar
18.54
Euro
18.39
Altın
1,710.76
ETH/USDT
1,352.90
BTC/USDT
20,005.00
BIST 100
3,466.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü"nün imza töreninde konuşuyor
logo
Eğitim

DGS ek tercihleri alınmaya başlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başlandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 04.10.2022
DGS ek tercihleri alınmaya başlandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 10 Ekim'e kadar yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop: Nerede kanamaya aday yara varsa ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi oraya gidiyor
Bakan Soylu: (Mersin'deki terör eylemi) Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu
Ardahan'da depremzedeler için konteyner kurulumu başladı
Türkiye, Doğu Ege adalarının gayriaskeri statüsüne dair BM'ye sunduğu son mektupla Yunan tezlerini çürüttü
2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

DGS ek tercihleri alınmaya başlandı

DGS ek tercihleri alınmaya başlandı

2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı

2022-ALES/3 başvuruları başladı

KPSS Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet