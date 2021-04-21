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Eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Bayburt, Çankırı Karatekin, Iğdır, İbn Haldun ile İzmir Demokrasi Üniversitelerine rektör atadı.

Ömer Olcay   | 21.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

Ankara

Cumhurbaşkanlığının rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu seçildi.

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