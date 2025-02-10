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Eğitim

Burdur'da muhtarlara "Köy Üniversitesi" projesi tanıtıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından hazırlanan "Köy Üniversitesi" projesi, köy muhtarlarına tanıtıldı.

Hale Pak  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Burdur'da muhtarlara "Köy Üniversitesi" projesi tanıtıldı Fotoğraf: Hale Pak/AA

Burdur

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Avşarhan Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, proje ile kırsalda yaşayan vatandaşların hayat kalitelerini yükseltmeyi, yaşam tarzlarını iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Daha önce Burdur'un 180 köyünde doğru ve bilinçli hayvancılık eğitimleri verdiklerini vurgulayan Dalgar, şunları söyledi:

"Sadece 'Hayvancılık daha iyi nasıl yapılır?' anlatarak kırsaldaki insanların üretmeye devam etmelerini sağlamak mümkün değil. Köylerde yaşayan insanların başka ihtiyaçları var. İhtiyaçların karşılanması noktasında neler yapabiliriz? Çocuk yetiştirme, sosyal medyayı doğru kullanma, yaşlılık döneminde daha sağlıklı ve refah yaşama konularında akademisyenler köylere gidip, bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklar."

Dalgar, proje kapsamında köylerde eğitim çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat faaliyetlerinin de düzenleneceğini kaydetti.

Tanıtım toplantısına 25 köy muhtarı katıldı.

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