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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kendisine ait tesisten otomobiliyle çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaşamını yitirdi.

Cuma Sarı   | 14.03.2021
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

Şanlıurfa

Zincirliçay Mahallesi Muhtarı İlhan Kırtay (51), Siverek-Diyarbakır kara yolu 25. kilometresinde, kendisine ait tesisten otomobiliyle çıktığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Kırtay, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olayın ardından ilçeye giderek, hayatını kaybeden Kırtay'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Erin, silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için gerekli talimatları verdiğini ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Vali Erin, daha sonra Kaymakam Hasan Ongu, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Deniz ve diğer ilgililerle görüşerek bilgi aldı.

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