Bölgesel kariyer fuarlarında 2023 hedefi 400 bin öğrenciye ulaşmak
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, üniversitelerin iş birliğiyle düzenlenen Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nda 2023'te 400 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
Ankara
Fuarların 2023 yılı planlama toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın başkanlığında, yeni dönemde fuarlara ev sahipliği yapacak 11 üniversitenin rektörü, rektör yardımcıları ve kariyer merkezi yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.
Atay, toplantıda yaptığı konuşmada, Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nın önümüzdeki yıl dördüncüsünün düzenleneceğini belirtti.
Toplantıda, fuarların hangi tarihlerde organize edileceğini ev sahipliği yapacak üniversitelerin yetkilileriyle konuştuklarını, bilgilendirmeler yaptıklarını, talepleri aldıklarını anlatan Atay, şunları kaydetti.
"Konsensüs içinde, 2023 yılında şubat ve mart aylarında olacak şekilde üniversitelerimizin uygun gördükleri yerlerde fuarlarımızı yapacağız. Başta Ankara'daki kamu kurumları, bağlı ve ilgili kuruluşlar, savunma sanayi ve Türkiye'nin özel sektörünü temsil eden büyük şirketlerimiz ve yereldeki şirketler fuarlara katılacak. Yetenek ihtiyacını karşılamaya yönelik organizasyonun başarıyla yapılacağına inanıyoruz. İnancımız kariyer merkezleri ve organizasyonların sahip oldukları araçlar ve enstrümanlardan aldığımız güce dayanıyor. Bu işi yapma konusunda uzmanlık geliştirdiler. Yetenek kapısı ve birinci sınıfta verilen kariyer planlaması dersi öğrencilerimizin farkındalık kazanmasına büyük katkı sağladı. Dördüncüsünü yapacağımız organizasyonun önceki yıllardan daha yüksek katılımlı bir organizasyona dönüşeceğine inanıyoruz. 2023'te bölgesel kariyer fuarlarına öğrenci katılımı beklentimiz 400 bin civarındadır. Bunu beklemekte de haklı sebeplerimizin olduğunu daha önceki yıllarda yapılan organizasyonlardan görebilirsiniz."
Atay, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak bütün süreçlerde üniversitelerin yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.
Toplantıya Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektörleri katıldı.
Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları Şubat- Mart 2023'te, 11 ayrı bölgede 11'i ev sahibi 130'a yakın üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.