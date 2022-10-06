Dolar
18.58
Euro
18.25
Altın
1,709.11
ETH/USDT
1,356.50
BTC/USDT
19,932.00
BIST 100
3,553.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Bölgesel kariyer fuarlarında 2023 hedefi 400 bin öğrenciye ulaşmak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, üniversitelerin iş birliğiyle düzenlenen Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nda 2023'te 400 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Mümin Altaş   | 06.10.2022
Bölgesel kariyer fuarlarında 2023 hedefi 400 bin öğrenciye ulaşmak Fotoğraf: Raşit Aydoğan - AA

Ankara

Fuarların 2023 yılı planlama toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın başkanlığında, yeni dönemde fuarlara ev sahipliği yapacak 11 üniversitenin rektörü, rektör yardımcıları ve kariyer merkezi yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Atay, toplantıda yaptığı konuşmada, Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nın önümüzdeki yıl dördüncüsünün düzenleneceğini belirtti.

Toplantıda, fuarların hangi tarihlerde organize edileceğini ev sahipliği yapacak üniversitelerin yetkilileriyle konuştuklarını, bilgilendirmeler yaptıklarını, talepleri aldıklarını anlatan Atay, şunları kaydetti.

"Konsensüs içinde, 2023 yılında şubat ve mart aylarında olacak şekilde üniversitelerimizin uygun gördükleri yerlerde fuarlarımızı yapacağız. Başta Ankara'daki kamu kurumları, bağlı ve ilgili kuruluşlar, savunma sanayi ve Türkiye'nin özel sektörünü temsil eden büyük şirketlerimiz ve yereldeki şirketler fuarlara katılacak. Yetenek ihtiyacını karşılamaya yönelik organizasyonun başarıyla yapılacağına inanıyoruz. İnancımız kariyer merkezleri ve organizasyonların sahip oldukları araçlar ve enstrümanlardan aldığımız güce dayanıyor. Bu işi yapma konusunda uzmanlık geliştirdiler. Yetenek kapısı ve birinci sınıfta verilen kariyer planlaması dersi öğrencilerimizin farkındalık kazanmasına büyük katkı sağladı. Dördüncüsünü yapacağımız organizasyonun önceki yıllardan daha yüksek katılımlı bir organizasyona dönüşeceğine inanıyoruz. 2023'te bölgesel kariyer fuarlarına öğrenci katılımı beklentimiz 400 bin civarındadır. Bunu beklemekte de haklı sebeplerimizin olduğunu daha önceki yıllarda yapılan organizasyonlardan görebilirsiniz."

Atay, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak bütün süreçlerde üniversitelerin yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektörleri katıldı.

Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları Şubat- Mart 2023'te, 11 ayrı bölgede 11'i ev sahibi 130'a yakın üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu trafiği rotası Türkiye'deki yakalanmaların çokluğuyla güneye kaydı
Alevi STK temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni adım" açıklamalarını değerlendirdi
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

Bölgesel kariyer fuarlarında 2023 hedefi 400 bin öğrenciye ulaşmak

Bölgesel kariyer fuarlarında 2023 hedefi 400 bin öğrenciye ulaşmak

Anadolu Üniversitesi 3,8 milyon kamu personeline uzaktan eğitim katkısı sunacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet