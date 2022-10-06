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Eğitim

Emine Erdoğan'dan 'Nerede Kalmıştık' projesine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, diploma hayali kuran tüm kadınları "Nerede Kalmıştık" projesine kayıt yaptırmaya davet etti.

Barış Gündoğan   | 06.10.2022
Emine Erdoğan'dan 'Nerede Kalmıştık' projesine ilişkin paylaşım

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, ilki geçen yıl düzenlenen "Nerede Kalmıştık" projesi hakkında açıklamada bulundu.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl, hepimize heyecan veren Nerede Kalmıştık projesiyle yeni bir eğitim seferberliğinin ilk adımını attık. Diploma hayali kuran kadınlarımıza bir çağrıda bulundum. Çağrımı cevapsız bırakmayarak Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptıran binlerce kardeşimi yürekten kutluyorum. Bu seferberliğin ikinci yılında size yeniden sesleniyorum, hayallerinizi gerçekleştirmek için asla geç kalmadınız. Sadece 'Nerede Kalmıştık' deyin, gelin, el ele birlikte devam edelim. Eğitim azminize ve kendinize inanın. Açık Öğretim Liseleri için son kayıt tarihi 14 Ekim 2022."

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