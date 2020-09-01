Bakan Ziya Selçuk: Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde evde forma giyerek ders dinleyen öğrencilerin fotoğrafını paylaşarak, "Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız." ifadesini kullandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından, uzaktan eğitim sürecinde evlerinde forma giyerek ders dinleyen öğrencilerin fotoğrafını paylaştı.
“Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde.” dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. :) Nasıl güzelsiniz bir bilseniz... #uzaktaneğitimleokuldayız Formalı ya da formasız:))) pic.twitter.com/8ikPaF0frv— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 1, 2020
Selçuk, "Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.