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Eğitim

Bakan Ziya Selçuk: Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde evde forma giyerek ders dinleyen öğrencilerin fotoğrafını paylaşarak, "Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız." ifadesini kullandı.

Yıldız Aktaş   | 01.09.2020
Bakan Ziya Selçuk: Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından, uzaktan eğitim sürecinde evlerinde forma giyerek ders dinleyen öğrencilerin fotoğrafını paylaştı.

Selçuk, "Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız." değerlendirmesinde bulundu.

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