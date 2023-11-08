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Eğitim

Anadolu Vakfı Nevşehir'e yeni okul kazandırdı

Nevşehir'de, Anadolu Vakfı tarafından yaptırılarak eğitime başlanan 16 derslikli Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi için açılış töreni düzenlendi.

Behçet Alkan  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Anadolu Vakfı Nevşehir'e yeni okul kazandırdı Fotoğraf: Alpaslan Körükcü -AA

Nevşehir

Nevşehir Valisi Ali Fidan, okulun bahçesindeki törende, yatırımların en güzelinin insana yapılan yatırım olduğunu belirtti.

Türkiye’de eğitime verilen önemin son yıllarda ivme kazandığını vurgulayan Fidan, "Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda bütçeden aldığı pay bakımından birinci sıradadır. 2024 yılı taslak bütçesinde de yüzde 14,6 payla yine birinci sıradadır. Bu da devletimizin eğitime, gençlerimize verdiği desteğin göstergesidir. Ancak eğitim, sadece devlet imkanlarıyla kifayet edilecek bir alan değildir. İş insanlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu alana ilgi gösterip, yatırım yapması önemli." dedi.

Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da bugünün dünyasında toplumları iyileştiren, sorumluluk sahibi yatırımların her zamankinden daha çok değer taşıdığını kaydetti.

Eğitim alanındaki yatırımların yarınlar için değerli olduğuna inandıklarını dile getiren Özilhan, şöyle konuştu:

"Anadolu Vakfı, 45 yıldır eğitim, sağlık ve sosyal yardım alanlarında Anadolu insanı için çok değerli çalışmaları hayata geçiriyor. Güçlü bir gelecek ve güçlü toplum için eğitimin önemine inanan vakfımız, hem memleketimize hizmet edecek hem de memleketimizi dünya çapında temsil edecek gençlerin yetişmesi için eğitime bütüncül bir destek verme misyonuyla hareket ediyor. Yıllardır okul, yurt ve spor salonu olmak üzere eğitim sistemine 50'den fazla eser kazandırdık."

Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı da yeni nesillere eğitim imkanı sunmanın önemli sorumluluklardan olduğunu ifade ederek, "Bu okulun geçmişten geleceğe bir köprü olmasını ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında memleketimiz ve dünyamız için hayırlı olacak nice evlatlar yetiştirmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Fidan, Özilhan ve Yazıcı'ya teşekkür plaketi verdi.

Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri ve katılımcılar okulu gezdi.

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