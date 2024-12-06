Dolar
34.80
Euro
36.83
Altın
2,636.80
ETH/USDT
3,903.60
BTC/USDT
98,161.00
BIST 100
10,026.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İstanbul’da "Türkiye Maden Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Eğitim

ALES sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.

Abdullah Sarica  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
ALES sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2024-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede
Türkiye ve dünya gündemi
"Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet