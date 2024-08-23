Dolar
34.00
Euro
37.80
Altın
2,492.63
ETH/USDT
2,670.10
BTC/USDT
61,027.00
BIST 100
9,905.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

2024-KPSS lisans sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı.

Utku Şimşek  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
2024-KPSS lisans sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz'da uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20 ve 21 Temmuz'da gerçekleştirilen 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos'ta düzenlenen 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.

Bu kapsamda, madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi. 14 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 13 numaralı sorunun "A" olarak verilen cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 4 Ağustos'ta uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı'ndaki 30 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verildi.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "www.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Beykoz’da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
DEAŞ'a yönelik "Gürz-9" operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı
İstanbul'da nem etkili oluyor
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

2024-KPSS lisans sonuçları açıklandı

2024-KPSS lisans sonuçları açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 4 karşılaşmayla tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu oynanan 3 karşılaşmayla başladı

FBI, ABD'deki seçim kampanyasında bazı e-postaların hacklenmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı

FBI, ABD'deki seçim kampanyasında bazı e-postaların hacklenmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet