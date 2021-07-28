Euro
10.13
Dolar
8.57
BIST 100
1,360.75
Altın
1,800.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü.
logo
Spor, Tokyo 2020

Erkek voleybolunda üçüncü karşılaşmalar tamamlandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkek voleybolunda üçüncü maçlar oynandı.

Erkan Tiryaki   | 28.07.2021
Erkek voleybolunda üçüncü karşılaşmalar tamamlandı

Tokyo

Tokyo'da Ariake Arena'da oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Kanada-İran: 3-0

Polonya-Venezuela: 3-1

Japonya-İtalya: 1-3

B Grubu:

ABD-Tunus: 3-1

Arjantin-Fransa: 3-2

Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi: 0-3

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini geçti
Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti
İngiltere, Kovid-19 aşısının iki dozunu yaptıran AB ve ABD vatandaşlarına karantinayı kaldırıyor
BioNTech-Pfizer: 3'üncü doz aşı, Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor
ABD'de son 24 saatte 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları madalya sıralamasında zirve Japonya'nın

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları madalya sıralamasında zirve Japonya'nın

Erkek voleybolunda üçüncü karşılaşmalar tamamlandı

Olimpiyat Oyunlarının altıncı gününde Türk sporcular 6 branşta mücadele edecek

3x3 basketbolda altın madalya sahiplerini buldu

3x3 basketbolda altın madalya sahiplerini buldu
Fransa basketbol takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında çeyrek finalde

Fransa basketbol takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında çeyrek finalde
Olimpiyatların 5. gününde 6 branşta 18 milli sporcu sahne aldı

Olimpiyatların 5. gününde 6 branşta 18 milli sporcu sahne aldı