Erkek voleybolunda üçüncü karşılaşmalar tamamlandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkek voleybolunda üçüncü maçlar oynandı.
Tokyo
Tokyo'da Ariake Arena'da oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Kanada-İran: 3-0
Polonya-Venezuela: 3-1
Japonya-İtalya: 1-3
B Grubu:
ABD-Tunus: 3-1
Arjantin-Fransa: 3-2
Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi: 0-3Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.